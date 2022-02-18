ブロックスポーツ、クラブ、ファン、スポンサーの距離を縮めるNFTプラットフォームを立ち上げへ最先端のNFTプラットフォームは、NFTとファン・トークンの発行、オークション、入札、NFTマイニングなどの機能を提供します。Blocksportは、ゲーム、スポーツNFT、ファンコミュニティ管理を統合した、スポーツ愛好家のためのスポーツエコロジーを構築することを目指しています。NFTs Blocksportは、コレクタブルカード、メモラビリア、ビデオ、写真、商品、スキンなど、ファンが永久的に収集できるスポーツ資産のユニークなNFTsを発表しています。ファン・トークンの提供 ブロックスポーツは世界的に有名なクラブと協力し、これらの協力クラブのためのファン・トークンを発行しています。ファン・トークンを保有するファンは、クラブに関連する重要な意思決定に参加し、影響を与えることができます。ステーキング ブロックスポーツのNFTプラットフォームは、BSPT、スターカードNFT、ファントークンをDeFiゲームに統合し、「プレイ＆アイン」モードを通じてファンとのインタラクションを強化します。