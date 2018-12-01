Bloceryは、ブロックチェーン上の農産物の生産、流通、販売、その他の情報とプロセスを記録します。そのすべての情報を変更したり、そこから偽造したりすることを不可能にします。分散型サービスを通じて、効率的で信頼性の高いエコシステムを作成します。消費者は、生産段階で予約することにより、最も安全で高品質の農産物を最良の価格で購入することができます。製造業者は厳密に契約を履行し、販売者との販売の安定性は、供給ネットワークの効率的な方法によって保証されます。さらに、生態学的媒体としてのBloceryトークン「BLY」は、参加するインセンティブを与え、農産物供給ネットワークプラットフォーム内の経済活動の役割を強化します。 BLYトークンは、参加者がデータを提供するための報酬、データの使用価格、紛争の仲裁、Dappの使用などとして使用できます。Bloceryエコシステムで実装されるすべての契約とトランザクションは、BLYトークンを使用して実装できます。