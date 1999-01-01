BLUM

Blumは、ストリーミング機能とAIエージェントを備えたローンチパッド、統合型ボット付きのトレーディングターミナル、無期限先物取引、そしてAIによるトレーディング戦略アリーナなど、オンチェーン取引のためのツールを提供するマルチチェーンエコシステムを構築しています。 設立からわずか1年で、BlumはBinance MVBプログラムの一員から、24万以上のトークンが作成され、40万以上のトレーダーが参加するミームコイン特化のローンチパッドを立ち上げるまでに成長しました。さらに、独自のトレーディングボットもリリースし、エコシステムを拡大し続けています。

トークン名BLUM

ランキングNo.

時価総額$0.00

完全希薄化後時価総額$0.00

市場占有率%

取引高/時価総額 (24H)0

循環供給量--

最大供給量0

総供給量1,000,000,000

循環率%

発行日--

資産の初期発行価格--

史上最高値,

最安値,

パブリックブロックチェーンTONCOIN

