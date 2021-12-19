ブロックチェーンモンスターハント（BCMH）は、ブロックチェーン自体で完全に動作する世界初のマルチチェーンゲームです。ポケモンGOにインスパイアされたBCMHでは、プレイヤーはブロックチェーン上の全く新しい場所を継続的に探索し、モンスターを狩り、バトルすることができます。ブロックチェーン上の各ブロックは、限られた数のモンスター（同じDNA遺伝子とレアリティのモンスター）が存在するユニークなデジタル空間です。プレイヤーやコレクターは、これらのユニークなモンスターを捕獲し、コインを獲得するために、狩猟や戦闘を行うことができます。