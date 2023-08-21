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BBDC
Block beats token とは、一般に BBDC と呼ばれる暗号資産です。2023年に、Block Beats Company が所有する Bitica Blockchain Smart Technology を基に作成されました。
概要
トークン名
BBDC
発行日
--
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発行価額
--
総発行数量
36,000,000,000
注文板
0.00001
0.00001
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