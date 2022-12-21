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BAJU
Bajun Networkは、Kusamaパラチェーンで運営され、Ajunaのカナリアネットワークとして、BAJUトークンを燃料とする予定です。 Bajun Networkは完全に機能し、ゲームをホストする予定です。Bajun Networkは、主にAjunaの新しい機能、サービス、特徴をテストし、導入するために使用される予定です。これにより、開発とテストのための迅速な環境が提供されます。 Bajun Networkはまた、小規模なゲームスタジオやゲーム開発者の小グループをもサポートする、より簡単なスロットリース戦略を持っています。Bajun Networkは、新しいゲームコンセプトを追求し、新機能を導入するための創造的な環境となることを目的としています。
概要
トークン名
BAJU
発行日
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