Artubeプロジェクトは、様々なジャンルのウェブトゥーンコンテンツを楽しむことができるブロックチェーンベースのデジタルメディアプラットフォームです。Artubeプロジェクトは、読者や作家を問わず、誰でも自由にウェブトゥーンを公開できるオープンなウェブトゥーンプラットフォームを目指します。最終的に、NFTマーケットプレイス、参加型翻訳、更新インセンティブシステムを通じて、誰もが作家になる夢を持ち、作家は様々な収益を上げることができ、内容に集中する環境を提供することが可能です。