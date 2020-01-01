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ATNT
"Artizenは、ゲームやアートなど様々な分野の深遠なプロフェッショナル・パートナーとともにメタバースを構築することを計画しています。 ユーザーは、パートナーのIP（知的財産権）を活用し、新たな作品を生み出すことができます。Artizenのメタバースプラットフォームは、これらの新しい作品を誰もが体験できる機会を提供します。ユーザーがユニークな作品を作れば作るほど、その作品の価値は高くなります。"
概要
トークン名
ATNT
発行日
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