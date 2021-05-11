Australian Safe Shepherdは、悪名高いsafemoonからフォークされたコミュニティ・ミーム・トークンです。このトークンは完全にコミュニティ主導で、フェアに立ち上げられました。すべての取引は、PancakeSwapのLPにロックされた流動性を自動的に生成するために継続されます。