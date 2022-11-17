Argentinaは、2度のワールドカップ優勝、コパ・アメリカでの14回の勝利、そして間違いなく史上最高の選手であるDiego MaradonaとLionel Messiを含む才能の驚くべき生産ラインによって、史上最も成功した代表チームの1つです。 Argentine Football Association Fan Token (ARG)は暗号通貨であり、Chilizプラットフォームで運用されています。