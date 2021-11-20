AntExは、分散型金融エコシステムとして、「開発者、プロジェクトオーナー、コミュニティ」のための包括的なソリューションを提供し、各製品に優れた改良を加えています。AntExのエコシステムは、以下のことに重点を置いています。金融決済ゲートウェイの変更と改善VND法定通貨と同じ価値を持ち、最も合法的な組織によって支えられているVNDTステーブルコインの構築。暗号資産管理・NFT スタートアップ向けインキュベーター DEX - 分散型取引所 ブロックチェーンプラットフォームの構築と提供 AntExエコシステムの長期ビジョンとミッション： "開発者、プロジェクトオーナー、コミュニティ "にとって最も便利で最適化され、安全なプラットフォームとなることです。