AptosLaunchはAptos Chain上に構築されたコミュニティ主導のLaunchpadで、Aptos Web 3.0 Economyにパワーを与えています。最も安全でスケーラブルなレイヤー1ブロックチェーンであるAptos上で流動性を調達する能力を持つプロジェクトにパワーを与えるよう努力しています。