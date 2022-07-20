Aktioコイン（ティッカー：AKTIO）は、分散型ピアツーピア暗号資産で、Akt.ioプラットフォーム上と外の両方で、マルチアセット交換とマルチセクターの国際取引の決済のためのデジタル通貨として機能するものです。Akt.ioプラットフォームは、オールインワンの資産管理および決済プラットフォームを提供し、ユーザーは伝統的な市場、通貨、暗号資産への小口投資によって受動的収入を得、ポートフォリオを多様化することが可能です。ポートフォリオ内のすべての保有資産は、最初のウェルスカードで支払いのためにシームレスに清算することができます。