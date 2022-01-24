Akitavaxは、コミュニティ主導のミームベースの暗号資産プロジェクトで、他のミームコインとは異なるアプローチで提供される技術に取り組んでいます。Akitavaxは、一般的なミームトークンプロジェクトとしてではなく、プロジェクトに関する重要な決定はすべて創設者が行い、すべての愛好家を巻き込んで社会的・芸術的な運動に貢献することを目的としたコミュニティミームトークンプロジェクトとして作成されました。