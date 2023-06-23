AI Network
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デプス
AIN
AI Networkは、Web3時代に「AIのためのインターネット」になることを目指しており、個人が人工知能を簡単に作成・利用できるプラットフォームを提供し、協働を促進し、人類の体験を向上させることを目的としています。
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AIN
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