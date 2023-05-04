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AIEN
AIEnglishは、人工知能とWeb3技術を組み合わせた世界初の言語学習プラットフォームで、非英語圏のユーザーがより便利に英語を学び、グローバルコミュニティに溶け込むことができるように設計されています。また、あなたの英語学習の伴侶でもあり、いつでもAIEnglish上のボットを召喚して、1対1で話す練習をしたり、文法を修正したり、英語のスキルを向上させたりすることができます。
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AIEN
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