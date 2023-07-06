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Agro Global Token V2
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AGRO
Agro Global Tokenは、ブロックチェーン技術と農業を組み合わせることで、高い効率性、収益性、透明性を提供します。この方法では、仲介業者の排除により、農産物に課せられる不必要なコストを削減することができます。Agro Global Tokenは、ブロックチェーン技術を農業に適応させる手段の一つです。
概要
トークン名
AGRO
発行日
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ホワイトペーパー
公式ウェブサイト
ブロックエクスプローラー
初期価格
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総発行数量
95,000,000,000
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