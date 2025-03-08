1R0R

R0ARは、R0ARverse全体を駆動するユーティリティトークンであり、R0ARの分散型金融（DeFi）エコシステム内でさまざまな機会を解き放つ「鍵」となります。このERC-20規格のトークンは、エコシステム内で複数の役割を果たしており、ガバナンストークンとして保有者にプラットフォームの将来を形づくるための発言権を提供します。さらに、R0ARプラットフォームやポータル、ステーキング報酬、イールドファーミングなどの限定機能にもアクセス可能です。ステーキング、ファーミング、取引、分散型自律組織（DAO）への参加、NFTマーケットプレイスの閲覧など、あらゆるアクティビティの中心にR0ARが存在しています。

トークン名1R0R

ランキングNo.5870

時価総額$0.00

完全希薄化後時価総額$0.00

市場占有率%

取引高/時価総額 (24H)0

循環供給量--

最大供給量10,000,000,000

総供給量1,000,000,000,010

循環率%

発行日--

資産の初期発行価格--

史上最高値0.05359728874422925,2025-03-08

最安値0.003689277531738991,2025-04-16

パブリックブロックチェーンETH

