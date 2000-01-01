MEXC流動性パートナーシッププログラム
MEXCを支える高パフォーマンスのP2Pトレーダーのグローバルネットワークに参加しましょう
積極的なP2Pトレーダー向けの限定プログラム
競争力のある広告を掲載し、市場の流動性を維持し、MEXCエコシステムを活性化することで、確定済みの月間報酬を獲得しましょう。
私たちと一緒にP2Pビジネスを成長させましょう
MEXC P2Pで流動性を提供して、最大1,000 USDTの月間報酬を獲得しましょう
利点
確定済みの月間報酬
アクティブに活動し、広告を掲載し、競争力のある価格で流動性を提供しましょう。パフォーマンスに応じて毎月固定のUSDT報酬を獲得できます。
認知度の向上
P2Pマーケットプレイスで優先的に掲載され、注文数の増加と取引機会の拡大を実現しましょう。
専属のアカウントサポート
地域ごとのMEXC担当者に直接連絡して、参加手続きやトラブル対応、きめ細かなサポートを受けましょう。
収入を得る方法
アクティブに活動し、広告の競争力を維持し、安定したパフォーマンスを保つことで、より高い報酬を獲得できます。
アクティビティを活発にしましょう
常にオンライン状態を保つことで、広告のリーチとエンゲージメントを高めましょう。
広告競争力を高めましょう
より魅力的な価格を提示して、より多くの買い手を引きつけ、取引を活性化させましょう。
完了率を向上させましょう
迅速な対応と丁寧なサービスを心がけ、ユーザーの信頼を獲得しましょう。
貢献すればするほど、報酬も増えます。
毎月最大1,000 USDTを獲得可能です。最終的な報酬額は市場状況によって異なり、審査の対象となる場合があります。
誰が申請できますか？
アクティブなP2Pトレーダー 定期的に広告を出して安定した月間報酬を得たい
他の取引所の加盟店 より高い認知度と報酬を求めています
個人トレーダー テイカーからメイカーへ切り替えて、広告活動で稼ぎ始める準備ができています
市場成長パートナー ユーザーの参加を支援し、P2Pエコシステムに自然な取引高をもたらします
MEXCで稼ぎ始める準備はできましたか？
参加するには？
1
申請
申請フォームにご入力のうえ、他プラットフォームでの加盟店活動の証明（直近の取引高を含む）を添付してください。これにより、皆さまの経験と信頼性を評価いたします。
2
審査申請
当チームは毎週提出内容を審査しています。プログラムの持続可能性を保つため、各市場ごとに参加できる加盟店の数は限定されています。
3
承認して参加
申請は毎週審査されます。プロジェクトの公正性を維持するため、各地域で参加できる加盟店の数は制限されています。
4
稼ぎ始めよう
競争力のある価格で売却広告を定期的に掲載し、参加資格を維持して毎月の流動性報酬を獲得しましょう。
MEXC流動性パートナープログラムを体験しよう
詳細についてご不明な点がございましたら、MEXCの担当者まで直接お問い合わせください。
