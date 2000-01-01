終了しました
参加方法
指定された方法で入金
入金が成功すると、同等価値の先物ポジションを受け取ります
終 了
クレジット/デビットカード
法定通貨の入金
銀行振込
終 了
先物ボーナスを受け取り、ポジションをオープン
支払い完了後、先物ボーナスを受け取り、ポジションをオープンします。取引ペアと方向を選択できます。
イベントルール
報酬配布ルール
• クレジット/デビットカード、銀行振込、または法定通貨による入金のみが対象となります。第三者決済および内部送金は対象外です。
• 報酬は、注文完了時（注文発注時ではない）のUSDT相当額に基づいてUSDTに変換されます。
• 報酬配布終了日：
()
• イベントに参加するには、最低注文金額が100 USDT以上である必要があります。
• 報酬を受け取るには、先物取引の最低注文金額を満たす必要があります。この条件を満たしていない場合、受け取りに失敗します。
• 受け取りが完了すると、ユーザー様は入金額の2%（最大500 USDT）の先物ボーナスを受け取ります。この先物ボーナスは、6種類のUSDT建て先物取引ペアのいずれかにおいて、分離マージンモードの成行注文で自動的にポジションがオープンされます。
• 同じペアでオープンポジションまたは未約定注文があるユーザー様は、受け取れません。受け取る前に先物ウォレットをご確認ください。
先物エアドロップポジションの利用規約
1.イベントページで先物ポジションエアドロップを受け取り、先物取引ページですぐに確認しましょう。
2.ユーザー様は、ポジションエアドロップに証拠金を追加して潜在的な利益を拡大したり、利確/損切り注文を設定したり、ポジションを決済することができます。決済後にポジションエアドロップが利益を生んだ場合、その実現損益はユーザー様の先物アカウントに反映され、エアドロップによる残りの証拠金は自動的に取消されます。追加証拠金を入れていない場合、ポジションエアドロップで発生する最大損失は、そのポジション自体に限定されます。詳細は公式ガイドラインをご参照ください。
/ja-JP/learn/article/usage-instructions-for-futures-bonus-position-airdrop-and-vouchers/2
検証ルール
1. ユーザー様は各自の決済方法で入金する必要があります。銀行振込による入金の場合、参照コードが正しく入力されていることを確認してください。
2. MEXCは、すべてのユーザー様を厳格に審査します。電子スクリプト、ボット、繰り返しの操作、自動アカウント登録などの技術的操作を含む、いかなる不正な手段を使用した場合、即座に失格となります。このポリシーは、登録や参加の特定の段階でのみそのような方法を使用した場合でも厳格に適用されます。また、「MEXC 購入」、「MEXC ログイン」、「MEXC 公式」、「MEXC OTC」などのキーワードを用いた誤解を招くSEO対策を行ったユーザー様もイベントから失格となります。
3. MEXCは、本イベントの最終的な規約の解釈権を有します。悪質な行為やプラットフォームの悪用に対して適切な措置を取る権利を留保します。
4. すべての参加ユーザー様は、MEXCの利用規約に従う必要があります。MEXCは、複数アカウントの登録、違法または不正な目的に関連する活動に従事したりするなど、イベント中に不正行為や悪用行為を行ったユーザー様を失格とする権利を留保します。
5. MEXCは本規約の最終的な解釈権を有します。本規約は予告なく変更または中止される場合があります。最新のイベント規約を随時ご確認ください。
6. 本規約は、MEXCの利用規約およびプライバシーポリシーの一部とみなされます。矛盾が生じた場合、本規約が優先されます。