Regole di voto:

1. Per votare saranno utilizzati i token MX. Gli utenti possono votare tutte le volte che vogliono durante il periodo di votazione. Non c'è limite al numero di voti per ogni utente.

2. I token MX utilizzati per il voto saranno congelati fino alla fine o al rinnovo del periodo di voto. Gli utenti non saranno in grado di scambiare o trasferire i token congelati, ma potranno comunque partecipare agli eventi M-Day e SpaceM.

MEXC si riserva il diritto di interpretare il voto finale.