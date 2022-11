Disclaimer

MEXC farà del suo meglio per garantire il regolare svolgimento delle votazioni. MEXC aiuta gli utenti a votare sulla catena, ma non garantisce che l'offerta abbia successo. MEXC non è responsabile per eventuali perdite di asset causate da potenziali rischi, inclusi, a titolo esemplificativo, sospensione o cessazione dell'attività, sospensione o cessazione improvvisa delle transazioni e volatilità dei prezzi determinata dal movimento del mercato. Fai riferimento all'annuncio per ulteriori dettagli; grazie per la tua partecipazione!