Che cos'è ZIK coin (ZIK)

ZIK is a spark, it's meme and it's just for fun. Zik is not a financial investment, but Zik is just a parody, for people who want a shot at crypto glory like with Bitcoin, or for those who didn't make it last time. The Zik Coin project invites the world to a wonderful journey where the parody will try to surpass the original. In his unique and fun way, ZIK will make the world better, establish world peace, give everyone abundance and joy. Zeke also plans to give everyone eternal life.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa ZIK coin (ZIK) Whitepaper Sito web ufficiale