Che cos'è Zetacoin (ZET)

Zetacoin is a SHA256 based cryptocurrency, which is the same hashing algorithm used in the original cryptocurrency, Bitcoin. It features high speed transaction time and difficulty adjustment with a yearly inflationary rate of 1 million coins. It is hoped that the inflationary coins would keep the Zetacoin network strong instead of depending on paying miners via transaction fees.

