Economia del token e analisi del prezzo di yskaela (YSKA)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per yskaela (YSKA), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 6.94K $ 6.94K $ 6.94K Fornitura totale: $ 999.54M $ 999.54M $ 999.54M Fornitura circolante: $ 999.54M $ 999.54M $ 999.54M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 6.94K $ 6.94K $ 6.94K Massimo storico: $ 0.00041718 $ 0.00041718 $ 0.00041718 Minimo storico: $ 0.00000688 $ 0.00000688 $ 0.00000688 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0