Economia del token e analisi del prezzo di Yara AI (YARA)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Yara AI (YARA), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 18.49K $ 18.49K $ 18.49K Fornitura totale: $ 865.01M $ 865.01M $ 865.01M Fornitura circolante: $ 786.21M $ 786.21M $ 786.21M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 20.34K $ 20.34K $ 20.34K Massimo storico: $ 0.00210461 $ 0.00210461 $ 0.00210461 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0