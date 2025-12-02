Economia del token e analisi del prezzo di Xpedition (XPED)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Xpedition (XPED), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 3.51M Fornitura totale: $ 500.00M Fornitura circolante: $ 175.51M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 10.00M Massimo storico: $ 0.03393605 Minimo storico: $ 0.00410262 Prezzo attuale: $ 0.01999116