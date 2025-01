Che cos'è XAVI by Virtuals (XAVI)

XAVI is an AI Agent specifically designed for crypto enthusiasts and speculators, powered by Ringfence, launched on Virtuals and accelerated by Agentstarter. By leveraging natural language processing and data aggregation from relevant news and social media sites, XAVI transforms fragmented data into actionable insights. It enables users to track trends, analyze interactions, and generate profile summaries that visualize key social dynamics, all through an intuitive web application.

Risorsa XAVI by Virtuals (XAVI) Whitepaper Sito web ufficiale