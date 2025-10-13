Economia del token e analisi del prezzo di X Trade AI (XTRADE)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per X Trade AI (XTRADE), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 8.15K $ 8.15K $ 8.15K Fornitura totale: $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M Fornitura circolante: $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 8.15K $ 8.15K $ 8.15K Massimo storico: $ 0.00893922 $ 0.00893922 $ 0.00893922 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0