Economia del token e analisi del prezzo di Wrapped XOC (WXOC)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Wrapped XOC (WXOC), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 885.96K $ 885.96K $ 885.96K Fornitura totale: $ 8.14M $ 8.14M $ 8.14M Fornitura circolante: $ 8.14M $ 8.14M $ 8.14M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 885.96K $ 885.96K $ 885.96K Massimo storico: $ 0.258007 $ 0.258007 $ 0.258007 Minimo storico: $ 0.139957 $ 0.139957 $ 0.139957 Prezzo attuale: $ 0.108802 $ 0.108802 $ 0.108802