Prezzo di Wrapped XOC (WXOC)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in WXOC:

$0.23555
$0.23555$0.23555
+0.50%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Wrapped XOC (WXOC)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:26:59 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Wrapped XOC (WXOC) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.233859
$ 0.233859$ 0.233859
Min sulle 24h
$ 0.23785
$ 0.23785$ 0.23785
Max sulle 24h

$ 0.233859
$ 0.233859$ 0.233859

$ 0.23785
$ 0.23785$ 0.23785

$ 0.258007
$ 0.258007$ 0.258007

$ 0.20779
$ 0.20779$ 0.20779

-0.51%

+0.59%

+0.62%

+0.62%

Il prezzo in tempo reale di Wrapped XOC (WXOC) è $0.235544. Nelle ultime 24 ore, WXOC ha oscillato tra un minimo di $ 0.233859 e un massimo di $ 0.23785, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di WXOC è $ 0.258007, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.20779.

In termini di performance a breve termine, WXOC è variato del -0.51% nell'ultima ora, del +0.59% nelle 24 ore e del +0.62% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Wrapped XOC (WXOC)

$ 4.30M
$ 4.30M$ 4.30M

--
----

$ 4.30M
$ 4.30M$ 4.30M

18.25M
18.25M 18.25M

18,249,608.17114524
18,249,608.17114524 18,249,608.17114524

L'attuale capitalizzazione di mercato di Wrapped XOC è $ 4.30M, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di WXOC è 18.25M, con una fornitura totale di 18249608.17114524. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 4.30M.

Cronologia dei prezzi di Wrapped XOC (WXOC) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Wrapped XOC a USD è stata $ +0.00138209.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Wrapped XOC in USD è stata di $ -0.0032466442.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Wrapped XOC in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Wrapped XOC in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.00138209+0.59%
30 giorni$ -0.0032466442-1.37%
60 giorni$ 0--
90 giorni$ 0--

Che cos'è Wrapped XOC (WXOC)

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Previsione del prezzo di Wrapped XOC (USD)

Quanto varrà Wrapped XOC (WXOC) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Wrapped XOC (WXOC) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Wrapped XOC.

Controlla subito la previsione del prezzo di Wrapped XOC!

WXOC in valute locali

Economia del token di Wrapped XOC (WXOC)

Comprendere l'economia del token di Wrapped XOC (WXOC) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token WXOC!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Wrapped XOC (WXOC)

Quanto vale oggi Wrapped XOC (WXOC)?
Il prezzo in tempo reale di WXOC in USD è 0.235544 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da WXOC in USD?
Il prezzo attuale di WXOC in USD è $ 0.235544. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Wrapped XOC?
La capitalizzazione di mercato per WXOC è $ 4.30M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di WXOC?
La fornitura circolante di WXOC è 18.25M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di WXOC?
WXOC ha raggiunto un prezzo ATH di 0.258007 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di WXOC?
WXOC ha visto un prezzo ATL di 0.20779 USD.
Qual è il volume di trading di WXOC?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per WXOC è -- USD.
WXOC salirà quest'anno?
WXOC potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di WXOC per un'analisi più approfondita.
