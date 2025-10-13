Economia del token e analisi del prezzo di Wrapped stkscUSD (WSTKSCUSD)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Wrapped stkscUSD (WSTKSCUSD), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 4.67M $ 4.67M $ 4.67M Fornitura totale: $ 4.59M $ 4.59M $ 4.59M Fornitura circolante: $ 4.59M $ 4.59M $ 4.59M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 4.67M $ 4.67M $ 4.67M Massimo storico: $ 1.024 $ 1.024 $ 1.024 Minimo storico: $ 0.994578 $ 0.994578 $ 0.994578 Prezzo attuale: $ 1.017 $ 1.017 $ 1.017