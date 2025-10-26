Il prezzo in tempo reale di Wrapped Peaq oggi è 0.089003 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi WPEAQ a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di WPEAQ su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Wrapped Peaq oggi è 0.089003 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi WPEAQ a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di WPEAQ su MEXC ora.

Maggiori informazioni su WPEAQ

Informazioni sul prezzo di WPEAQ

Economia del token di WPEAQ

Previsioni del prezzo di WPEAQ

Prezzo di Wrapped Peaq (WPEAQ)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in WPEAQ:

$0.089311
$0.089311
-2.20%1D
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Wrapped Peaq (WPEAQ)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:26:30 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Wrapped Peaq (WPEAQ) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.088262
$ 0.088262
Min sulle 24h
$ 0.092839
$ 0.092839
Max sulle 24h

$ 0.088262
$ 0.088262

$ 0.092839
$ 0.092839

$ 0.147401
$ 0.147401

$ 0.058887
$ 0.058887

-0.08%

-2.66%

+12.13%

+12.13%

Il prezzo in tempo reale di Wrapped Peaq (WPEAQ) è $0.089003. Nelle ultime 24 ore, WPEAQ ha oscillato tra un minimo di $ 0.088262 e un massimo di $ 0.092839, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di WPEAQ è $ 0.147401, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.058887.

In termini di performance a breve termine, WPEAQ è variato del -0.08% nell'ultima ora, del -2.66% nelle 24 ore e del +12.13% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Wrapped Peaq (WPEAQ)

$ 8.42M
$ 8.42M

--
--

$ 8.42M
$ 8.42M

94.63M
94.63M

94,631,381.75888243
94,631,381.75888243

L'attuale capitalizzazione di mercato di Wrapped Peaq è $ 8.42M, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di WPEAQ è 94.63M, con una fornitura totale di 94631381.75888243. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 8.42M.

Cronologia dei prezzi di Wrapped Peaq (WPEAQ) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Wrapped Peaq a USD è stata $ -0.00243256225946986.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Wrapped Peaq in USD è stata di $ -0.0053580518.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Wrapped Peaq in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Wrapped Peaq in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.00243256225946986-2.66%
30 giorni$ -0.0053580518-6.02%
60 giorni$ 0--
90 giorni$ 0--

Che cos'è Wrapped Peaq (WPEAQ)

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Previsione del prezzo di Wrapped Peaq (USD)

Quanto varrà Wrapped Peaq (WPEAQ) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Wrapped Peaq (WPEAQ) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Wrapped Peaq.

Controlla subito la previsione del prezzo di Wrapped Peaq!

WPEAQ in valute locali

Economia del token di Wrapped Peaq (WPEAQ)

Comprendere l'economia del token di Wrapped Peaq (WPEAQ) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token WPEAQ!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Wrapped Peaq (WPEAQ)

Quanto vale oggi Wrapped Peaq (WPEAQ)?
Il prezzo in tempo reale di WPEAQ in USD è 0.089003 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da WPEAQ in USD?
Il prezzo attuale di WPEAQ in USD è $ 0.089003. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Wrapped Peaq?
La capitalizzazione di mercato per WPEAQ è $ 8.42M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di WPEAQ?
La fornitura circolante di WPEAQ è 94.63M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di WPEAQ?
WPEAQ ha raggiunto un prezzo ATH di 0.147401 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di WPEAQ?
WPEAQ ha visto un prezzo ATL di 0.058887 USD.
Qual è il volume di trading di WPEAQ?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per WPEAQ è -- USD.
WPEAQ salirà quest'anno?
WPEAQ potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di WPEAQ per un'analisi più approfondita.
Aggiornamenti importanti del settore di Wrapped Peaq (WPEAQ)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

$111,456.96

$3,951.70

$0.05640

$7.0200

$193.94

$111,456.96

$3,951.70

$2.5935

$193.94

$0.19637

$0.00000

$0.00000

$0.000000000000111

$0.052500

$0.4650

$0.4650

$0.0000000000000000000196

$0.0000000000733

$0.036363

$0.00004052

