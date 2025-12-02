Economia del token e analisi del prezzo di Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 18.37K $ 18.37K $ 18.37K Fornitura totale: $ 436.97K $ 436.97K $ 436.97K Fornitura circolante: $ 436.97K $ 436.97K $ 436.97K FDV (Valutazione completamente diluita): $ 18.37K $ 18.37K $ 18.37K Massimo storico: $ 0.147635 $ 0.147635 $ 0.147635 Minimo storico: $ 0.04204185 $ 0.04204185 $ 0.04204185 Prezzo attuale: $ 0.04204271 $ 0.04204271 $ 0.04204271