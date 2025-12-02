Economia del token e analisi del prezzo di Wrapped HSK (WHSK)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Wrapped HSK (WHSK), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 1.27M Fornitura totale: $ 4.06M Fornitura circolante: $ 4.06M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 1.27M Massimo storico: $ 0.608571 Minimo storico: $ 0.233158 Prezzo attuale: $ 0.31327