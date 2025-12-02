Economia del token e analisi del prezzo di Wrapped Elephant (WELEPHANT)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Wrapped Elephant (WELEPHANT), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 120.08K $ 120.08K $ 120.08K Fornitura totale: $ 28.75M $ 28.75M $ 28.75M Fornitura circolante: $ 28.75M $ 28.75M $ 28.75M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 120.08K $ 120.08K $ 120.08K Massimo storico: $ 0.00642276 $ 0.00642276 $ 0.00642276 Minimo storico: $ 0.0039148 $ 0.0039148 $ 0.0039148 Prezzo attuale: $ 0.00417617 $ 0.00417617 $ 0.00417617