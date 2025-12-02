Economia del token e analisi del prezzo di Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 2.98M $ 2.98M $ 2.98M Fornitura totale: $ 889.94 $ 889.94 $ 889.94 Fornitura circolante: $ 889.94 $ 889.94 $ 889.94 FDV (Valutazione completamente diluita): $ 2.98M $ 2.98M $ 2.98M Massimo storico: $ 5,982.55 $ 5,982.55 $ 5,982.55 Minimo storico: $ 3,222.11 $ 3,222.11 $ 3,222.11 Prezzo attuale: $ 3,345.92 $ 3,345.92 $ 3,345.92