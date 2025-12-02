Economia del token e analisi del prezzo di Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 909.82K $ 909.82K $ 909.82K Fornitura totale: $ 270.53 $ 270.53 $ 270.53 Fornitura circolante: $ 270.53 $ 270.53 $ 270.53 FDV (Valutazione completamente diluita): $ 909.82K $ 909.82K $ 909.82K Massimo storico: $ 6,300.14 $ 6,300.14 $ 6,300.14 Minimo storico: $ 3,158.24 $ 3,158.24 $ 3,158.24 Prezzo attuale: $ 3,367.08 $ 3,367.08 $ 3,367.08