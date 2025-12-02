Economia del token e analisi del prezzo di Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 259.06K $ 259.06K $ 259.06K Fornitura totale: $ 92.33 $ 92.33 $ 92.33 Fornitura circolante: $ 92.33 $ 92.33 $ 92.33 FDV (Valutazione completamente diluita): $ 259.06K $ 259.06K $ 259.06K Massimo storico: $ 5,312.72 $ 5,312.72 $ 5,312.72 Minimo storico: $ 1,900.47 $ 1,900.47 $ 1,900.47 Prezzo attuale: $ 2,804.12 $ 2,804.12 $ 2,804.12