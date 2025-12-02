Economia del token e analisi del prezzo di Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 495.72K $ 495.72K $ 495.72K Fornitura totale: $ 148.05 $ 148.05 $ 148.05 Fornitura circolante: $ 148.05 $ 148.05 $ 148.05 FDV (Valutazione completamente diluita): $ 495.72K $ 495.72K $ 495.72K Massimo storico: $ 6,078.71 $ 6,078.71 $ 6,078.71 Minimo storico: $ 3,215.58 $ 3,215.58 $ 3,215.58 Prezzo attuale: $ 3,348.19 $ 3,348.19 $ 3,348.19