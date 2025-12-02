Economia del token e analisi del prezzo di Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 241.70K Fornitura totale: $ 82.86 Fornitura circolante: $ 82.86 FDV (Valutazione completamente diluita): $ 241.70K Massimo storico: $ 5,048.06 Minimo storico: $ 2,832.7 Prezzo attuale: $ 2,916.9