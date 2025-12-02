Economia del token e analisi del prezzo di World Computer Money (WCM)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per World Computer Money (WCM), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 27.54K $ 27.54K $ 27.54K Fornitura totale: $ 923.46M $ 923.46M $ 923.46M Fornitura circolante: $ 923.46M $ 923.46M $ 923.46M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 27.54K $ 27.54K $ 27.54K Massimo storico: $ 0.00125507 $ 0.00125507 $ 0.00125507 Minimo storico: $ 0.00002934 $ 0.00002934 $ 0.00002934 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0