Economia del token e analisi del prezzo di WhaleAI (WHAI)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per WhaleAI (WHAI), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 68.56K $ 68.56K $ 68.56K Fornitura totale: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Fornitura circolante: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 68.56K $ 68.56K $ 68.56K Massimo storico: $ 0.532364 $ 0.532364 $ 0.532364 Minimo storico: $ 0.068556 $ 0.068556 $ 0.068556 Prezzo attuale: $ 0.068556 $ 0.068556 $ 0.068556