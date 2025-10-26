Il prezzo in tempo reale di WhaleAI oggi è 0.140197 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi WHAI a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di WHAI su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di WhaleAI oggi è 0.140197 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi WHAI a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di WHAI su MEXC ora.

Maggiori informazioni su WHAI

Informazioni sul prezzo di WHAI

Sito web ufficiale di WHAI

Economia del token di WHAI

Previsioni del prezzo di WHAI

Prezzo di WhaleAI (WHAI)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in WHAI:

$0.140197
$0.140197
+0.70%1D
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di WhaleAI (WHAI)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 07:21:12 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di WhaleAI (WHAI) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.139058
$ 0.139058
Min sulle 24h
$ 0.140395
$ 0.140395
Max sulle 24h

$ 0.139058
$ 0.139058

$ 0.140395
$ 0.140395

$ 0.532364
$ 0.532364

$ 0.068646
$ 0.068646

+0.22%

+0.76%

+1.04%

+1.04%

Il prezzo in tempo reale di WhaleAI (WHAI) è $0.140197. Nelle ultime 24 ore, WHAI ha oscillato tra un minimo di $ 0.139058 e un massimo di $ 0.140395, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di WHAI è $ 0.532364, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.068646.

In termini di performance a breve termine, WHAI è variato del +0.22% nell'ultima ora, del +0.76% nelle 24 ore e del +1.04% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di WhaleAI (WHAI)

$ 140.18K
$ 140.18K

--
--

$ 140.18K
$ 140.18K

1.00M
1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0

L'attuale capitalizzazione di mercato di WhaleAI è $ 140.18K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di WHAI è 1.00M, con una fornitura totale di 1000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 140.18K.

Cronologia dei prezzi di WhaleAI (WHAI) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di WhaleAI a USD è stata $ +0.00105105.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di WhaleAI in USD è stata di $ -0.0566444528.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di WhaleAI in USD è stata di $ -0.0909034964.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di WhaleAI in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.00105105+0.76%
30 giorni$ -0.0566444528-40.40%
60 giorni$ -0.0909034964-64.83%
90 giorni$ 0--

Che cos'è WhaleAI (WHAI)

WhaleAI is a cryptocurrency project featuring the deflationary $WHAI token, supported by a vault of high-value digital assets. Its innovative WhaleAI Bot monitors over 1,000 whale wallets, delivering real-time market insights. Access to exclusive data is token-gated, requiring 2,000 $WHAI. The project offers detailed whale accumulation cases and in-depth analyses of AI-driven and crypto tokens..

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa WhaleAI (WHAI)

Previsione del prezzo di WhaleAI (USD)

Quanto varrà WhaleAI (WHAI) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset WhaleAI (WHAI) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per WhaleAI.

Controlla subito la previsione del prezzo di WhaleAI!

WHAI in valute locali

Economia del token di WhaleAI (WHAI)

Comprendere l'economia del token di WhaleAI (WHAI) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token WHAI!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a WhaleAI (WHAI)

Quanto vale oggi WhaleAI (WHAI)?
Il prezzo in tempo reale di WHAI in USD è 0.140197 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da WHAI in USD?
Il prezzo attuale di WHAI in USD è $ 0.140197. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di WhaleAI?
La capitalizzazione di mercato per WHAI è $ 140.18K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di WHAI?
La fornitura circolante di WHAI è 1.00M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di WHAI?
WHAI ha raggiunto un prezzo ATH di 0.532364 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di WHAI?
WHAI ha visto un prezzo ATL di 0.068646 USD.
Qual è il volume di trading di WHAI?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per WHAI è -- USD.
WHAI salirà quest'anno?
WHAI potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di WHAI per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 07:21:12 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di WhaleAI (WHAI)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

$111,578.37

$3,955.62

$0.05617

$7.1661

$194.17

$111,578.37

$3,955.62

$2.5979

$194.17

$0.19693

$0.00000

$0.00000

$0.000000000000127

$0.061000

$0.3950

$0.3950

$0.0000000000000000000206

$0.0000000000757

$0.036000

$0.0000000000000000070

