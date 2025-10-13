Economia del token di WATCHDOGS (WATCH)
Economia del token e analisi del prezzo di WATCHDOGS (WATCH)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per WATCHDOGS (WATCH), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su WATCHDOGS WATCH
WatchDogs is the first NFT marketplace built natively on the INK blockchain. From the early days of the network, we’ve been empowering creators and collectors through NFT trading, staking, stats, and AI tools. Focused on innovation and community, WatchDogs brings utility, culture, and discovery together — making INK the home of next-gen NFTs. With our AI agents, staking rewards, and deep integration into the INK ecosystem, we’re here for the long game.
Economia del token di WATCHDOGS (WATCH): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di WATCHDOGS (WATCH) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token WATCH che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token WATCH possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di WATCH, esplora il prezzo in tempo reale del token WATCH!
Previsione prezzi di WATCH
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi WATCH? La nostra pagina di previsione dei prezzi di WATCH combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Perché dovresti scegliere MEXC?
MEXC è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC è la tua strada più semplice per le crypto.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy