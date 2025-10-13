Economia del token di Wasder (WAS)
Economia del token e analisi del prezzo di Wasder (WAS)
Informazioni su Wasder WAS
Wasder is a Swedish company that was first launched in 2017 as a social community platform for gamers, and the token reward ecosystem was launched May 7th, 2021. The platform enables gamers to utilize several tools to find other gamers to play with, host their own communities, connect with their favorite streamers, have party chats with friends and much more. With the launch of a token comes integration of NFTs, virtual events, tournaments and much more.
The platform itself has been in open beta since 2020, and onboarded over 100,000 new users during the first year.
Economia del token di Wasder (WAS): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Wasder (WAS) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token WAS che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token WAS possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di WAS, esplora il prezzo in tempo reale del token WAS!
