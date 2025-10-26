Il prezzo in tempo reale di Vooz Coin oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi VOOZ a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di VOOZ su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Vooz Coin oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi VOOZ a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di VOOZ su MEXC ora.

Prezzo di Vooz Coin (VOOZ)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in VOOZ:

$0.00028736
-3.00%1D
mexc
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Vooz Coin (VOOZ)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:21:04 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Vooz Coin (VOOZ) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0
Min sulle 24h
$ 0
Max sulle 24h

$ 0
$ 0
$ 0.00131691
$ 0
+0.15%

-3.01%

+1.79%

+1.79%

Il prezzo in tempo reale di Vooz Coin (VOOZ) è --. Nelle ultime 24 ore, VOOZ ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di VOOZ è $ 0.00131691, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, VOOZ è variato del +0.15% nell'ultima ora, del -3.01% nelle 24 ore e del +1.79% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Vooz Coin (VOOZ)

$ 285.88K
--
$ 285.88K
998.41M
998,410,184.147502
L'attuale capitalizzazione di mercato di Vooz Coin è $ 285.88K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di VOOZ è 998.41M, con una fornitura totale di 998410184.147502. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 285.88K.

Cronologia dei prezzi di Vooz Coin (VOOZ) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Vooz Coin a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Vooz Coin in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Vooz Coin in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Vooz Coin in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0-3.01%
30 giorni$ 0-36.82%
60 giorni$ 0-53.92%
90 giorni$ 0--

Che cos'è Vooz Coin (VOOZ)

Vooz is redefining online social interaction — fusing dynamic entertainment and seamlessly bridging users from Web2 to Web3.

This isn’t just another “utility token” propping up a Web2 product. With Vooz, Web2 growth is Web3 growth. Every new user, every interaction, and every moment spent on our platform directly fuels on-chain value.

On vooz.co, users can engage in anonymous video chats, connect based on shared interests, and filter interactions by gender or location — powered by Vooz Points, traditionally purchased with USD. Now, those same points are available at a discount so big you can't ignore via our native token, $VOOZ.

Already live and thriving with over 75,000 unique monthly users and growing fast, Vooz is poised to become the most engaging video chat platform since Omegle. What sets us apart? Transaction fees from $VOOZ are funneled directly into marketing, driving aggressive growth and positioning $VOOZ to become one of the most visible tokens on Solana.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Vooz Coin (VOOZ)

Whitepaper
Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di Vooz Coin (USD)

Quanto varrà Vooz Coin (VOOZ) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Vooz Coin (VOOZ) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Vooz Coin.

Controlla subito la previsione del prezzo di Vooz Coin!

VOOZ in valute locali

Economia del token di Vooz Coin (VOOZ)

Comprendere l'economia del token di Vooz Coin (VOOZ) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token VOOZ!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Vooz Coin (VOOZ)

Quanto vale oggi Vooz Coin (VOOZ)?
Il prezzo in tempo reale di VOOZ in USD è 0 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da VOOZ in USD?
Il prezzo attuale di VOOZ in USD è $ 0. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Vooz Coin?
La capitalizzazione di mercato per VOOZ è $ 285.88K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di VOOZ?
La fornitura circolante di VOOZ è 998.41M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di VOOZ?
VOOZ ha raggiunto un prezzo ATH di 0.00131691 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di VOOZ?
VOOZ ha visto un prezzo ATL di 0 USD.
Qual è il volume di trading di VOOZ?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per VOOZ è -- USD.
VOOZ salirà quest'anno?
VOOZ potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di VOOZ per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:21:04 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

