Economia del token e analisi del prezzo di Visa xStock (VX)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Visa xStock (VX), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 220.11K $ 220.11K $ 220.11K Fornitura totale: $ 41.62K $ 41.62K $ 41.62K Fornitura circolante: $ 661.97 $ 661.97 $ 661.97 FDV (Valutazione completamente diluita): $ 13.84M $ 13.84M $ 13.84M Massimo storico: $ 398.5 $ 398.5 $ 398.5 Minimo storico: $ 322.91 $ 322.91 $ 322.91 Prezzo attuale: $ 332.5 $ 332.5 $ 332.5