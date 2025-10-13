Economia del token di VIRTUE (VIRTUE)
Informazioni su VIRTUE VIRTUE
Virtue Finance is a pioneering cryptocurrency project at the intersection of Artificial Intelligence, Real-World Assets and Decentralized Physical AI.
Our mission is to create a decentralized, inclusive ecosystem that empowers individuals globally to participate in the AI and blockchain revolution. Built on a Proof-of-Stake blockchain, users earn $TASK tokens by completing tasks that train our Decentralized AI Model ( The Virtus ), while simultaneously promoting the project organically.
Our ecosystem features a robust suite of utilities—including the Virtus Centurion Bot, dApp Dashboard, Task Marketplace, and more—designed to enhance user engagement, ensure security, and democratize access to AI-driven financial opportunities.
Looking ahead, Virtue Finance will launch a custom blockchain optimized for AI and DePAI applications, positioning us as a leader in the next generation of decentralized finance.
By fostering global collaboration and leveraging viral marketing strategies, we aim to captivate the crypto community and mainstream audiences alike.
Economia del token di VIRTUE (VIRTUE): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di VIRTUE (VIRTUE) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token VIRTUE che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token VIRTUE possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di VIRTUE, esplora il prezzo in tempo reale del token VIRTUE!
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy