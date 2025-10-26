Il prezzo in tempo reale di Virtuals Ventures by Virtuals oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi VVC a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di VVC su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Virtuals Ventures by Virtuals oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi VVC a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di VVC su MEXC ora.

Prezzo di Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in VVC:

+9.50%1D
I dati di questi token provengono da terze parti.
Grafico dei prezzi in tempo reale di Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 08:19:36 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) (USD)

Il prezzo in tempo reale di Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) è --. Nelle ultime 24 ore, VVC ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di VVC è $ 0, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, VVC è variato del -3.41% nell'ultima ora, del +9.53% nelle 24 ore e del +155.20% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)

L'attuale capitalizzazione di mercato di Virtuals Ventures by Virtuals è $ 67.28K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di VVC è 1.00B, con una fornitura totale di 1000000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 67.28K.

Cronologia dei prezzi di Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Virtuals Ventures by Virtuals a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Virtuals Ventures by Virtuals in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Virtuals Ventures by Virtuals in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Virtuals Ventures by Virtuals in USD è stata di $ 0.

Che cos'è Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)

Virtuals Ventures is an innovative arm of Virtuals, a company that has recently shifted its focus from being solely a protocol-driven entity to building a broader ecosystem, centered around artificial intelligence (AI).

https://www.virtuals.vc/

Launched as of February 26, 2025, Virtuals Ventures aims to fund and support AI teams, fostering advancements in agent infrastructure and related technologies, with a notable deployment on the Solana blockchain. This strategic pivot reflects Virtuals' ambition to not only create tools but also cultivate a thriving network of developers and projects that leverage its platform. With $VIRTUAL trading at $1.1 and boasting a market capitalization of $600 million, the company is positioning itself as a significant player in the AI and blockchain space, evidenced by its collaboration with platforms like X/Twitter on an agent framework. Virtuals Ventures represents a bold step toward empowering cutting-edge AI development while expanding its influence within the tech ecosystem, blending financial backing with a vision.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Previsione del prezzo di Virtuals Ventures by Virtuals (USD)

Quanto varrà Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Virtuals Ventures by Virtuals.

Controlla subito la previsione del prezzo di Virtuals Ventures by Virtuals!

Economia del token di Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)

Comprendere l'economia del token di Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token VVC!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)

Quanto vale oggi Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)?
Il prezzo in tempo reale di VVC in USD è 0 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da VVC in USD?
Il prezzo attuale di VVC in USD è $ 0. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Virtuals Ventures by Virtuals?
La capitalizzazione di mercato per VVC è $ 67.28K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di VVC?
La fornitura circolante di VVC è 1.00B USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di VVC?
VVC ha raggiunto un prezzo ATH di 0 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di VVC?
VVC ha visto un prezzo ATL di 0 USD.
Qual è il volume di trading di VVC?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per VVC è -- USD.
VVC salirà quest'anno?
VVC potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di VVC per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 08:19:36 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

